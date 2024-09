Mariana Echeverría revela que fue humillada en el programa HOY

La conductora Mariana Echeverría reveló en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, haber sido insultada y humillada por la productora del programa “HOY“, luego de su salida de “La Casa de los Famosos México”.

La exintegrante del Cuarto Tierra dentro del reality show afirmó que no se dio cuenta en el momento, pero tiempo después le informaron lo que había sucedido.

“Me aguanté la humillación“, dijo Echeverría, lamentando la forma en que fue tratada por quienes consideraba compañeras de trabajo, pues aseguró se sintió humillada a nivel nacional.

“Me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme y a decirme cosas”, dijo.

Mariana también confesó que, fuera del aire y frente a todo el elenco y los miembros de staff, Andrea Rodríguez, productora del matutino, la insultó llamándola “pendeja“.

“Yo me enteré después y me aguanté la humillación. Dije, me voy a plantar, voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave”, agregó.

Ante estas acusaciones, Andrea Rodríguez, productora del programa matutino más exitoso de la televisión mexicana, respondió negando haber “humillado” a Mariana Echeverría, señalando que tiene más de tres meses de no tener contacto con ella.

Además, aclaró que el día de su visita al foro de “HOY” no coincidieron, pues ella se quedó en cabina y no tuvo oportunidad de estar presente en la entrevista.

“Solo quiero aclarar para todos los que me han escrito, hace más de tres meses que no veo a Mariana Echeverría. El día que ella vino al foro (hace un mes), yo estaba en la cabina y me quedé ahí todo el tiempo, no subí en unos 40 o 50 minutos. Le mando un fuerte beso y mis mejores deseos”, expresó.

Hasta el momento Mariana Echeverría no ha vuelto a responder a las declaraciones de Andrea Rodríguez, sin embargo, la conductora ya había expresado su deseo de no regresar a programas donde se sintió atacada, afirmando que prefiere enfocarse en su familia.

Finalmente, agregó que lo que más la ha decepcionado, es que toda esta situación ha sido promovida por la empresa para la que trabaja, ya que ha escalado al punto de que ya existe un capítulo de “La rosa de Guadalupe” basado en ella.

“Veo que siguen haciéndome bullying indirecto. Mi casa, Televisa, que supuestamente promueve valores como la empatía y el respeto”, expresó.

