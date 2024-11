Marchan en Puebla por la eliminación de la violencia contra la mujer

Tania ha sobrevivido a tres intentos de feminicidio, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) le ha dicho que no hay ninguna prueba en contra de su agresor Leopoldo N. y su caso no se ha podido judicializar.



La mujer compartió su historia rodeada de otras frente a la FGE como parte de las manifestaciones del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, quienes apoyaron en sus momentos de silencio con un “no estás sola”.



De acuerdo con Tania, los registros médicos están extraviados, así como pruebas periciales que comprobaban sus secuelas físicas.

#Puebla 🗣️♀️ Diana comparte que ha sobrevivido a tres intentos de feminicidio, sin embargo, afirma que la Fiscalía de Puebla archivó uno de sus casos, en otra denuncia perdieron sus peritajes y le han dicho que no hay pruebas suficientes para judicializar.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/I0LFBuYrTA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2024

Las instalaciones de la FGE permanecieron custodiadas por policías estatales, en cuyo equipo las manifestantes pegaron imágenes de agresores.

Yanelli Velázquez, sobreviviente a dos ataques sexuales en Huauchinango, el segundo lo presenció su hija menor de edad, por lo cual exigió que no haya más casos impunes en la entidad.



“Sé que parecemos disco rayado, pero mientras no los escuchen vamos a seguir de necias, exigiendo y visibilizando“, dijo.

#Puebla 🔥 Mujeres de colectivas y organizaciones queman una fogata frente a la Fiscalía de Puebla, mientras policías estatales resguardan las instalaciones de la institución.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/YXcB0vtyRc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2024

A la manifestación de sobrevivientes de tentativa de feminicidio se unieron otros colectivos como La Voz de los Desaparecidos en Puebla y Morras Sororas.



Durante el transcurso del día, se llevaron a cabo diversas movilizaciones, ya que en la Ibero Puebla pasaron lista de las víctimas de feminicidio de este año.

#Puebla 👩🏻 Movilización de sobrevivientes a violencia feminicida avanza sobre bulevar 5 de Mayo rumbo a la Fiscalía de Puebla; "ni una más", claman



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/N7ZVSKUktp — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 25, 2024

Por otra parte, colectivas contra violencia vicaria acudieron a inmediaciones de Ciudad Judicial y más tarde otro grupo de activistas se reunieron en el zócalo de Puebla para participar en un tendedero y abrir un espacio de micrófono en el que compartieron sus experiencias.



Una de las jóvenes compartió cuando de pequeña fue víctima de violación por parte de un familiar, lo cual no pudo denunciar hasta que cumplió su mayoría de edad.

#Puebla ♀️🚶🏻‍♀️ Salen en manifestación sobre reforma, los colectivos Morras Sororas, el Frente Poblano contra Deudores Alimentarios, Malhabladas, Técito de Ruda y Mujeres Unidas de Puebla, con dirección a la Fiscalía, con motivo del día de la eliminación de la violencia contra la… pic.twitter.com/XzkKim4b88 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 25, 2024

