Marcha en Puebla por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Erika Moya Díaz, madre de Jenyfer, Arturo Rodríguez Flores, padre de Ignacio y Blanca Pérez, madre de David y María del Pilar Velazco González, madre de María Pilar Alarcón, comparten el mismo dolor: la ausencia de sus seres queridos, que se vuelve más agudo en fechas especiales como sus cumpleaños y fiestas decembrinas.



Este 30 de agosto, integrantes de familias completas tomaron las calles para conmemorar el Día Internacional de Víctimas de Personas Desaparecidas.



Ahí, frente a la Fiscalía General del Estado se encuentra Erika y su mamá Gloria, ambas sostienen la ficha de búsqueda de Jenyfer, una joven de 21 años estudiante de psicología y quien trabajaba como taxista cuando desapareció.



Fue el 13 de diciembre de 2023, cuando un tío le pidió un viaje para Tepexi de Rodríguez, pero ya no volvieron. Les dijeron que habían encontrado la unidad que manejaba Jenyfer en Acatzingo, pero no había rastro de ella ni de sus pasajeros.



Las autoridades les han dicho que siguen investigando, pero hasta ahora no hay ni una pista sobre su paradero.



Arturo vio a su hijo Ignacio el 10 de junio de 2023 al salir de su casa en el Centro de San Jerónimo Caleras, le dijo que iba a revisar sus redes sociales al café internet y ya no volvió. Su padre ha vivido estos años sumido en la tristeza e impotencia por no encontrarlo, con la esperanza de que lo vuelva a ver con vida.

🗣️ El 10 de junio de 2023, Ignacio Arturo desapareció al salir de su casa y decirle a su papá que iba a revisar sus redes sociales a un café internet, pero ya no volvió. pic.twitter.com/FGx23ZEuw5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 30, 2024

Ignacio tiene 27 años, soñaba con tener su propio puesto de carnitas, actividad que hacía antes de quedarse sin empleo y desaparecer.



Blanca busca a David, la voz se le quiebra al recordar que le frustraron su sueño de formar una familia propia.



David Chapuli Pérez desapareció el 19 de febrero de 2023 cuando salió de su casa en el municipio de Coronango, viajaba en su bicicleta, la cual encontraron a unas cuadras, pero a él ya no lo volvió a ver.



La última vez que habló con él, convivieron como un día normal, no pensó que ya no volvería a saber de él.

María del Pilar busca a su hija del mismo nombre de 24 años, desapareció el 21 de febrero de 2023, un día normal que ambas se iban a trabajar, pero ya no supo más de ella.



María del Pilar tiene una hija de cuatro años de edad, conforme pasan los días pregunta más por su madre.



“Es la muerte en vida, ya vivimos por vivir, pero es la muerte en vida, sin mi hija y con mi nieta llorando por la ausencia de su madre. Un 10 de mayo con la silla vacía de mi hija, porque siempre fue muy responsable mi hija, siempre cariñosa, atenta y apegada a nosotros, nunca faltó en una fecha conmemorativa de cumpleaños de la familia, siempre llegaba con un pastelito, siempre muy detallista”, comparte.

#Puebla 🗣️ Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada y frente a la Fiscalía General del Estado se reúnen integrantes de seis colectivos que hay en el estado.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/YGpRsSi7CH — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 30, 2024

Presentan nuevo colectivo

Un grupo de familiares de personas desaparecidas presentó el colectivo la Red de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual busca acompañar a otros buscadores en el estado que pasen por lo mismo que ellos.



Victoria Rosales, madre de Nadia Guadalupe, indicó que decidieron compartir lo que aprendieron cuando pertenecían a La Voz de los Desaparecidos con otras familias que son ignoradas por las autoridades, al no pertenecer a un colectivo.



Concepción Aguayo aclaró que este grupo no les brindará orientación jurídica, pero sí a visibilizar sus casos o acompañarlos a búsqueda en campo.

🗣️ Entre 10 y 12 familias que pertenecían a otro colectivo, anuncian la creación del propio llamado Red de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual busca visibilizar la desaparición forzada en el estado. Piden una reunión con el gobernador electo Alejandro Armenta.



📹… pic.twitter.com/7KmlTkL3dj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 30, 2024

De esta forma, pidieron el apoyo a organizaciones civiles y empresarios para donarles instrumentos para las búsquedas, como palas para las excavaciones.



En conmemoración de este día, familiares de personas desaparecidas colocaron sillas de metal frente a la FGE como un símbolo de los lugares vacíos en sus mesas por la ausencia de sus seres queridos.



En Puebla hay cinco colectivos, Voz de los desaparecidos, Uniendo cristales en la Sierra Norte, Con Amor y Esperanza hasta Encontrarles, así como Buscadores en Paz en Huauchinango, el de Paulina Camargo y el recién presentado.

Voz de los Desaparecidos marcha

En tanto, integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, encabezado por María Luisa Núñez Barojas, partieron de la FGE rumbo al zócalo de Puebla como cada año desde hace seis para visibilizar sus casos.



Al iniciar su movilización, pidieron a los gobiernos entrantes contener lo que consideran es una crisis de desaparición forzada en el estado.



Al finalizar, dijo que la creación de más colectivos se debe a la falta de resultados de las instituciones y del Estado con los casos de desaparición forzada.

🗣️ Debido a la marcha de familiares de personas desaparecidas, se encuentra cerrado el bulevar 5 de Mayo con sentido al CENHCH y el servicio de RUTA en ambos sentidos, a causa de la protesta de otro colectivo.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/bvVkM5XAZL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 30, 2024

