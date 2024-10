Lupita Cuautle rinde protesta como alcaldesa de San Andrés Cholula

Al reconocerse como una de las pocas autoridades municipales emanadas del PAN, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, manifestó que está acostumbrada a navegar contracorriente y entregar buenos resultados, sin embargo, expresó su voluntad para trabajar de forma coordinada con el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier.

Durante su toma de protesta, la alcaldesa enfatizó que ha aprendido a ser cuidadosa y respetuosa con quienes piensan diferente a ella, por lo que expresó su “buena voluntad” para trabajar de forma coordinada con el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, y mantener una relación de respeto hacia su persona y administración.

“Las mujeres que me educaron me han enseñado a defender lo que soy, lo que digo y lo que hago. He aprendido a ser cuidadosa y respetuosa de quienes piensan diferentes a mí, con esta actitud y buena voluntad propiciaré siempre con el Ejecutivo estatal. En mí siempre encontrarán a una presidenta municipal dispuesta a cooperar, a mantener una relación de respeto a su investidura y al gobierno de Alejandro Armenta”, declaró.

Como una de las 46 presidentas municipales, Lupita Cuatle afirmo que promoverá la igualdad y la construcción de una sociedad donde cada mujer tenga la oportunidad de vivir libremente y con dignidad.

Asimismo, propuso a las sanandreseñas hacer que la frase “es tiempo de mujeres”, acuñada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sea más que un eslogan y se convierta en un compromiso tangible, donde la seguridad, la salud y sus derechos sean prioritarios y no negociables: “el reto no es decirlo sino hacerlo una realidad”.

Señaló que su gobierno, es la legítima continuidad de la decisión “inteligente” que la ciudadanía tomó hace 3 años para iniciar el cambio de rumbo en San Andrés Cholula, cuando su esposo Edmundo Tlatehui Percino, fue electo alcalde.

A pesar de ello, dijo que cuenta con un proyecto de gobierno con identidad propia, sustentando una sólida y flexible planeación para definir con claridad a dónde se quiere llegar y cómo va a lograrlo.

Por eso comentó que ya cuenta con un plan municipal de desarrollo que está integrado por cinco agendas estratégicas: Igualdad, equidad e inclusión social; Seguridad, paz y tranquilidad social; Competitividad para un desarrollo económico sostenido; Infraestructura para un desarrollo urbano sustentable y equitativo; Gobierno transparente, innovador y de resultados.

Anuncia cuarta subcomisaría en Angelópolis y cicloruta mágica

La presidenta municipal destinó una gran parte de su discurso para presentar una primera lista de obras que se ejecutarán en San Andrés Cholula, además dijo que solicitará una audiencia con el gobernador electo Alejandro Armenta Mier para presentarle su carpeta de proyectos.

Entre las obras destaca la construcción de una cuarta subcomisaría en el municipio, misma que se ubicará en Lomas de Angelópolis donde se han registrado delitos de alto impacto; además la construcción de la primera etapa de la “cicloruta mágica” que conectará la cabecera municipal con sus juntas auxiliares de San Rafael Comac, San Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla.

Asimismo, la pavimentación de las calles 3 Sur, entre 13 y 3 Poniente; y su paralela, la 2 Sur, entre la 13 y 3 Oriente; además de la 12 Oriente, entre la avenida 5 de Mayo y 8 Norte, pues son de las más transitadas en el centro del municipio.

Prometió ser un gobierno responsable en el manejo de las finanzas, incluso subrayó que no contratará deuda y transparentarán los gastos a través de informes periódicos.

