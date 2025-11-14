Lupita Cuautle exhorta a autoridades auxiliares a mantener atención imparcial 

Con el propósito de fortalecer las acciones de gobierno y consolidar la coordinación en San Andrés Cholula, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete y con las autoridades de las seis juntas auxiliares, las cuatro inspectorías y la Delegación Atlixcáyotl.

Durante el encuentro, la edil destacó la importancia de mantener un diálogo directo con las y los representantes comunitarios, quienes son el vínculo entre la administración municipal y la ciudadanía. Asimismo, les exhortó a conducirse con responsabilidad y continuar siendo la primera instancia de atención para cada habitante, sin distinciones políticas o personales. Subrayó que su gabinete tiene la instrucción de atender las necesidades de toda la población sanandreseña de manera cercana y equitativa con prioridad en el bienestar social.

Por su parte, tanto la presidenta y presidentes auxiliares de Santa María Tonantzintla, San Luis Tehuiloyocan, San Francisco Acatepec, San Rafael Comac, San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec, así como la y los inspectores de Concepción Guadalupe, Concepción La Cruz, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y el Delegado de Atlixcáyotl, reconocieron la gestión de obras y programas que han beneficiado a sus comunidades, y refrendaron su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con la alcaldesa en beneficio de San Andrés Cholula.

Estas mesas de trabajo permiten evaluar avances, atender las necesidades prioritarias y definir estrategias conjuntas que impulsen el desarrollo ordenado y equitativo del municipio.

