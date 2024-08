Ley de Declaración Especial de Ausencia será votada esta semana por el Pleno

El dictamen de la Ley de Declaración Especial de Ausencia, que permitirá a los familiares de personas desaparecidas mantener los derechos de sus seres queridos, avanzó en comisiones y podrá ser votado en el Pleno esta semana.



En Comisiones Unidas de Gobernación y Procuración de Justicia, los legisladores establecieron que después de tres meses de reportarse la desaparición de una persona podrán hacer un trámite ante un juzgado local.



Al conseguir la declaratoria especial de ausencia se garantiza la patria potestad de los hijos de la persona desaparecida, la protección de sus bienes de los menores que sean sus hijos y derechos de guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes, así como proteger sus bienes, ya sea adquiridos a crédito o hipotecas.



Los familiares podrán acceder al patrimonio de las personas desaparecidas, así como a los derechos y beneficios de afiliación a instituciones de salud e inclusive la disolución del vinculo matrimonial a petición del conyugue.



Si el juez decide otorgar la declaratoria especial de ausencia en un término de 24 horas tendrán que publicar edictos cada semana para informar sobre ello.



De aprobarse el dictamen en sesión ordinaria del 30 de agosto, el Congreso de Puebla habrá cumplido con lo ordenado por el Consejo de la Judicatura Federal el año pasado, el cual indicó que el legislativo incurrió en omisión absoluta al no armonizar su legislación con la Ley General en Materia de Desaparición.



Integrantes del colectivo La voz de los Desaparecidos en Puebla impulsaron el tema al exhibir que infancias quedaban en el abandono, al no contar con este documento, con el que no podían inscribir a hijas e hijos de personas desaparecidas a la escuela, acceder a becas o ejercer sus derechos al acceso de servicios de salud o respecto a créditos de vivienda.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos