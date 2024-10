“La Bonita” Sánchez conserva campeonato ante Okuda Tomoko

Una extraordinaria pelea ofreció Gaby “La Bonita” Sánchez, quien arropada por su público conservó su campeonato al defender su cinturón plata de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante una gran contrincante como la japonesa Okuda Tomoko, en la Arena BUAP,; demostrando su preparación, disciplina y experiencia deportiva.

Al término de la pelea, Alejandro Armenta Arellano, hijo del gobernador electo, en representación de su papá, le colocó el cinturón del triunfo a la campeona reconociendo el ejemplo de pasión al deporte y el amor a Puebla que representa “La Bonita” Sánchez y, que demostró la noche del viernes.

Con eventos como este, el gobernador electo Alejandro Armenta, mantiene un impulso al deporte y a la juventud que se verá reflejado en la Secretaría del Deporte y la Juventud, así como el impulso a los Centros de Alto Rendimiento.

Con Gaby “La Bonita” Sánchez, quién conserva el campeonato por decisión unánime después de una gran pelea, los jóvenes en Puebla ven en ella un ejemplo para poner en alto a la entidad en el deporte de alto rendimiento, siendo un reflejo de esfuerzo, perseverancia y determinación para salir avante pese a las adversidades.

Previo al combate de “La Bonita” Sánchez, se enfrentó México vs Colombia con Cristopher López “Pollo” vs Edwin Barrio “La Roca”; además de Heriberto Flores “El Viejón” vs Dante Jardon “Crazy”.

