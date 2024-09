Julio Huerta pediría licencia si Sheinbaum lo invita a gabinete

El diputado local electo de Morena, Julio Huerta Gómez, abrió la posibilidad de pedir licencia al cargo en caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo invite a formar parte de su gabinete en el gobierno federal.

En entrevista, el legislador admitió que sería prioridad trabajar como colaborador de la presidenta electa de México, por lo que analizaría dejar su cargo en el Congreso de Puebla.

Lo anterior, ante los rumores de que Sheinbaum Pardo podría integrar a su administración a poblanos como Julio Huerta, la exsecretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo; así como al actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“No he recibido ninguna invitación por parte de la Doctora, pero por supuesto que si me la hace sería una prioridad que yo tendría a considerar”, comentó este martes.

En otro tema, Huerta Gómez refirió que al interior de la bancada de Morena no han definido las comisiones que solicitarán presidir, pero tendrán las más importantes por ser el grupo mayoritario.

Apuntó que estaría interesado en ser el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, tomando en cuenta que se desempeñó como titular de la Secretaría de Gobernación estatal.

Editor: Renato León Aranda

