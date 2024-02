Joe Biden responsabiliza a Vladimir Putin de la muerte de Alexéi Navalni

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, culpó al mandatario ruso, Vladimir Putin, por la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalni y señaló que está considerando diversas opciones para responder a este acontecimiento.

Biden expresó su indignación tras el anuncio de la repentina muerte de Navalni en la prisión del Ártico donde cumplía condena por sus críticas a Putin.

Biden afirmó que si la información sobre la muerte de Navalni es verídica, Putin es responsable, describiendo a Alexéi como una voz destacada en defensa de la verdad y señalando su fallecimiento como una prueba más de la brutalidad de Putin.

Aunque no confirmó si consideraba la muerte como un asesinato, mencionó que no hay duda de que fue resultado de las acciones de Putin y sus seguidores. Además, indicó que estaba evaluando diferentes opciones para sancionar al Kremlin, pero no especificó si habría nuevas sanciones económicas contra Rusia.

Biden ya había advertido en 2021 que habría consecuencias graves para Rusia si Navalni fallecía en prisión, y la vicepresidenta Kamala Harris también condenó la muerte del opositor ruso como un acto de brutalidad por parte de Putin durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La comunidad internacional ha condenado la muerte de Navalni, y varios líderes occidentales han responsabilizado al Kremlin, mientras que el Gobierno ruso ha rechazado estas acusaciones considerándolas inadmisibles.

🚨 Biden: "Putin es responsable de la muerte de Navalni".pic.twitter.com/rE4XRXPfYz — Informe Orwell (@InformeOrwell) February 16, 2024

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

