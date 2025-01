Javier Aguirre admite que consideró renunciar a la Selección

Javier Aguirre, el actual director técnico de la Selección Mexicana, reveló que “pasó por su cabeza” renunciar al puesto tras la salida de Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, quien dejó su puesto como Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La renuncia de Rodríguez, anunciada el 20 de diciembre de 2024, generó un gran revuelo en el fútbol mexicano y llevó a Aguirre a considerar su propia salida del proyecto nacional.

Aguirre había asumido el cargo por tercera vez gracias a la invitación de Rodríguez. Sin embargo, lograron convencer a Aguirre de que se quedara, argumentando la importancia de mantener la estabilidad en el equipo a medida que se preparan para el Mundial 2026.

“Se lo dije a Juan Carlos, yo me voy, yo no tengo ningún problema, entiendo las razones, él me dijo que no, que bajo ninguna circunstancia. Le comenté lo mismo a Mikel (Arriola) y a Ivar (Sisniega), que, si había problema, me dijeron que no, los tres me han dicho a la cara y me dijeron que las cosas no cambian“, declaró Aguirre en una conferencia de prensa.

“Sé las reglas del juego, las no escritas, los códigos, convivo con ellas, lo he visto todo o casi todo”, dijo Javier Aguirre, previo al juego amistoso contra Internacional de Porto Alegre.

La Selección Mexicana jugará un amistoso contra el Internacional de Porto Alegre el jueves 16 de enero de 2025. El partido comenzará a las 6:00 PM (hora del Centro de México) y se llevará a cabo en el Estadio Beira-Rio en Porto Alegre, Brasil.

Dado que no es una Fecha FIFA, Aguirre alineará un plantel compuesto principalmente por jugadores de la Liga MX.

El técnico informó que se había decidido jugar la Jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga MX sin la participación de seleccionados, con el fin de respaldar a la Selección Mexicana. Sin embargo, al final, los equipos de la liga no cedieron jugadores para la gira por Sudamérica.

“Yo quería someter a los jugadores a otro ambiente, a un ambiente al que no están acostumbrados, cómo se comportan, en principio fue una idea buena, de hecho la asamblea aprueba jugar la Jornada 2 sin seleccionados. Después del revés, vemos que no se toca el tema en la siguiente asamblea, no hay manga abierta”, explicó Javier Aguirre.

