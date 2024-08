IBERO Puebla presenta “La Huella en Trascendencia del Mago”

Ana Laura Tello tardó nueve meses en recolectar el testimonio de su padre. Tomó la libreta de los pensamientos comunes para crear una serie de cuadros que retratan la vida extraordinaria de José Tello; él sospechaba algo, pero nunca imaginó que se trataría de la huella que ha propagado en este paso por la vida.

La autora estudió la Licenciatura en Comunicación en la IBERO Puebla, por lo que no dudó en elegirla para resguardar las memorias del hombre que admira. Así, la exposición pictórica se inauguró bajo el techo del IDIT y frente a la sonrisa siempre solidaria del homenajeado.

El público portó un collar de rosas tejido por artesanas de San Miguel Tenango, Oaxaca. El aroma se percibía en todo el lugar; recordaba a la magia como manifestación divina en cada una de las expresiones humanas, más allá de lo material.

“Las fotos no devuelven la memoria… guárdalas en un cajón”, se lee en una de las pinturas. Al festejo se sumó un video de agradecimiento por parte de aquellos que recibieron a José Tello en momentos de adversidad; respondieron a la pregunta: ¿Qué le agradeces a Pepe Tello?

Los mismos asistentes develaron los 10 cuadros de la galería; fragmentos de la libreta que atestiguan la superación personal en un ciclo artístico y la figura del Mago como artífice de las voluntades que hoy lo ovacionan.

“Papá, este evento es un reconocimiento por toda la piedra que has picado a lo largo de los años. De igual manera, quiero reconocer a mi madre, pues este esfuerzo no sería posible si tu no estuvieras con nosotros”, comentó Ana Laura Tello.

Sobre la exposición, añadió: “Esta obra está pensaba para que cada cuadro sea colocado en aquellos espacios que inviten a la reflexión, a la creatividad y a la transformación. Te agradezco, papá, por todo lo que has sembrado en mi vida; pero sobre todo por dejar en mis manos este proyecto”.

Conmocionado, José Tello brindó su agradecimiento: “Es una gran sorpresa ver a todos estos rostros que han tenido que ver conmigo a lo largo de mi historia, han dejado una huella en mí. Yo no sé cuál es la huella que dejo en ustedes, pero sí me queda claro la que han dejado en mí; créanme que estas me las llevo para toda la vida”.

“Gracias a ustedes he evolucionado, gracias a ustedes he crecido y seguiré creciendo”, agregó. Es seguro que José Tello quedará en las memorias de quienes han acompañado a la trascendencia del Mago; ahora contenido en el regalo de su hija.

