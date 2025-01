Hallan un motociclista sin vida en Cuetzalan

Fue hallado sin vida un motociclista en el municipio de Cuetzalan, de desconocen las causas de la muerte.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Cuetzalan-Tlatlauquitepec, a la altura del lugar conocido como las Amacas, perteneciente a Cuetzalan, luego de que fuera hallado sin vida el joven de aproximadamente 25 años de edad junto a su motocicleta .

Hasta el momento no se tiene conocimiento del nombre y origen del joven debido a que no contaba con identificaciones oficiales, al igual que la forma en que perdió la vida. Se encontró el cuerpo junto a la moto en un espacio alejado de la zona donde pasa la vialidad, siendo varios metros de distancia, por lo que no se comprende cómo es que llegó ahí con la moto.

Una posible versión de los hechos es que sufrió un accidente y salió proyectado al fondo de una ladera, donde habría perdido la vida de manera instantánea por el fuerte golpe que recibió la cabeza, sin embargo, otra hipótesis es que fue dejado a propósito en el lugar del hallazgo.

La zona se encuentra acordonada por elementos de la Policía municipal de Cuetzalan, en espera de el ministerio público y la FGE para el levantamiento y la investigación pertinente del cuerpo.

Cabe señalar que hasta el momento el ayuntamiento no ha girado un boletín oficial este caso.

Editor: Renato León Aranda

