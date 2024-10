Gobierno de Puebla entrega más de mil 500 títulos del propiedad

Como parte de las acciones que ejecuta el gobierno estatal para brindar certeza jurídica a las familias poblanas, el gobernador Sergio Salomón entregó mil 553 títulos de propiedad, del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos, Suburbanos, planteles educativos y servicios públicos en el régimen de propiedad privada a 80 municipios del interior del estado.

El mandatario estatal resaltó que esta política pública fue iniciada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, por lo que su administración le dio seguimiento para que las y los poblanos tengan tranquilidad en cuanto a su patrimonio.

“Con ese documento tienen la tranquilidad de no dejar problemas para los hijos, de no dejar problemas familiares, de no dejar incertidumbre”, expuso.

Por su parte, la directora general de Tenencia de la Tierra y Población de la Secretaría de Gobernación, Laura León López puntualizó que, derivado de 208 convenios de colaboración y coordinación suscritos entre los ayuntamientos y la Secretaría de Gobernación, fueron emitidos más de 13 mil títulos de propiedad en todo el sexenio.

Precisó que con la entrega de este día fueron beneficiadas mil 469 personas, además se incluyeron 21 planteles educativos y 63 inmuebles destinados al servicio público: panteones, parques, palacios municipales, entre otros.

Entrega de Títulos de Propiedad https://t.co/FWyq9mDEFr — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) October 8, 2024

Te recomendamos: