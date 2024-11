Gerardo Noroña visita Puebla para celebrar la Reforma Judicial

Al celebrar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Reforma Judicial, morenistas se reunieron con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en Puebla, quien dijo que el movimiento de la Cuarta Transformación es de puertas abiertas, por lo que agradeció a los ministros que respaldaron que se respetaran los cambios en la Constitución Mexicana.



Desde la Plaza de la Democracia, Fernández Noroña presumió que no hay lugar en el mundo como México en el que las personas juzgadoras se van a elegir por voto universal, secreto y directo, lo cual consideró abre un nuevo camino para la humanidad desde el país.



Lo anterior, ya que acusó que los poderes judiciales se han convertido en una pesadilla de los gobiernos democráticos y de origen popular, ya que desde ahí hacen golpes de Estado.



El senador ironizó al señalar que los opositores a la reforma tendrían que hacer una cárcel del tamaño del país para “meter a la mayoría del pueblo de México”, ante el amago de hacerlo contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Durante su intervención, destacó como guerreras a las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yazmín Esquivel, así como la congruencia de Alberto Pérez Dayán, al respetar la Constitución.



En este sentido, dijo que el movimiento iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum es plural y de puertas abiertas para todo aquel que quiera luchar, aunque se reservan el derecho de admisión.



“Si Moreno Valle viviera, sáquese perro, aquí no cabe, de ninguna manera”, dijo en alusión del exmandatario panista Rafael Moreno Valle.



Señaló que no van a perder en décadas, debido a que cuentan con el respaldo del pueblo mexicano para mantener la presidencia de México.



Asimismo, reconoció al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al señalar que es un espléndido compañero y gran gobernador, y al mandatario electo Alejandro Armenta Mier con quien dijo pudo desayunar antes del encuentro con la militancia.

