Fiscalía investigará como feminicidio la muerte de Rosa

El caso de Rosa, la mujer que murió después de caer de un segundo piso en la colonia Santa Lucía, se investiga como feminicidio, informó la fiscal especializada en delitos de violencia de Género contra las mujeres, Margarita Garcidueñas Cuellar.



De acuerdo con la fiscal no hay antecedentes de violencia familiar contra Rosa, ya que no hay una denuncia ante las autoridades en contra de Isidro, su pareja.



Garcidueñas Cuellar afirmó que los familiares de ambas familias calificaron la relación entre él y su pareja como “complicada“.



Familiares de Rosa convocaron a una protesta este viernes en el Paseo Bravo para exigir justicia para la mujer de 37 años, al señalar que el lunes 17 de junio su pareja y ella habían discutido y él la intentó asfixiar.



Lo anterior de acuerdo con testimonios de los vecinos, quienes les dijeron que llamaron a la policía debido a los gritos de Rosa, sin embargo, fue cuando la escucharon caer del segundo piso de la vivienda.



El Fiscal Gilberto Higuera Bernal señaló que no hay reporte de que los policías municipales hayan detenido a Isidro, por lo que esperan el desarrollo de las investigaciones para esclarecer su muerte y en caso de tratarse de un feminicidio, detener al responsable.



En los primeros reportes policiales se dijo que Rosa decidió “aventarse” del segundo piso, después de una discusión con Isidro, aunque los vecinos refirieron que sí había antecedentes de violencia familiar.

Editor: Guillermo Leal

