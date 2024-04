Fernando Morales acusa que otros partidos buscarán comprar votos al “viejo estilo”

En el cuarto día de campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, acusó que los demás partidos buscarán comprar el voto de los ciudadanos al “viejo estilo”.

Lo anterior durante su visita a Huejotzingo, donde acompañó a José Luis Torres “El Chino”, aspirante a la presidencia municipal de dicho municipio.

“No se confundan, van a llegar los de las otras fuerzas políticas al viejo estilo al querer comprar el voto, el voto no se vende porque es la dignidad de las personas. No se equivoquen y ayuden a toda nuestra gente y a cada persona que convenzamos vote seis de seis”, expresó durante un evento masivo.

Morales Martínez pidió votar “todo naranja” el próximo 2 de junio para poder cumplir con las promesas de campaña que ha hecho, entre las que se encuentran medicamentos y tratamientos gratuitos a menores de edad.

Durante su discurso, expuso entre sus propuestas ampliar el programa de desayunos calientes en las escuelas, al asegurar que fue una acción exitosa que inició en la administración de su padre Melquiades Morales Flores, al considerar que aunque existe actualmente es pequeño.

Por otra parte, comentó que descontará el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) a empresarios que contraten a jóvenes recién egresados de la universidad, para incorporarlos al sector laboral.

También propuso entregar 5 mil pesos mensuales a campesinos y campesinas por ocho meses, lapso en el que esperan la cosecha, debido a que no cuentan con recursos durante este periodo.

Asimismo, criticó el cacicazgo ejercido en la zona, al asegurar que la gente “está cansada de berrinches” y de los procesos internos de otros partidos políticos.

Por ello, resaltó la elección de “El Chino” como abanderado del partido naranja en Huejotzingo, quien se comprometió a gobernar de manera distinta a otras fuerzas políticas.

