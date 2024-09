Feminicidio de Alison Amayrani no quedará impune: Sergio Salomón

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se dijo consternado e indignado por el feminicidio de Alison Amayrani, de 13 años de edad, un día después de ser reportada como desaparecida, por lo que prometió que el crimen no quedará impune.



En sus redes sociales, el mandatario compartió su postura luego de enterarse del hallazgo del cadáver de la joven en inmediaciones del fraccionamiento Casa Ara en Huejotzingo y la manifestación de sus familiares para exigir justicia.



“No hay palabras para describir la forma en que este tipo de hechos me sacuden en lo personal, a mí y a mi familia”, destacó.



Aseguró que se mantendrá pendiente del seguimiento del caso a partir de la información que le brinda la Fiscalía de Puebla.



Como gobernador y padre de tres hijas, dijo empanizar con familiares de Alison, así como sentirse con la responsabilidad de sumar al municipio, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el esclarecimiento del caso y castigar a los responsables.



“Sé que el dolor que en este momento sienten sus padres no se puede siquiera dimensionar. Empatizo con ustedes de todo corazón, me siento consternado, indignado y con la enorme responsabilidad de sumar, con todas las áreas competentes para el esclarecimiento del caso y el castigo a los responsables”, posteó.



La mañana del 20 de septiembre vecinos reportaron el hallazgo del cadáver de una joven, tras corroborarse la identidad de la víctima, familiares y amigos de Alison bloquearon el bulevar Aeropuerto para exigir justicia por el feminicidio de la menor, de quien se desconocía su paradero después de salir la tarde del jueves de la secundaria del Centro Escolar “Enrique Martínez”.

Editor: Guillermo Leal

