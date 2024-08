Familiares de Rosa Francisco piden avances en investigación de su muerte

La mañana de este viernes, familiares de Rosa Francisco, se manifestaron a la altura de la 11 sur luego de que después de dos meses, señalan la FGE no les ha dado avances con la investigación de la muerte siendo su pareja sentimental el principal sospechoso.

Fue en punto de las 09:00 horas que familiares y amigos de la hoy occisa, bloquearon la circulación en ambos sentidos de la 11 Sur, a la altura del Paseo Bravo debido a que acusan que las autoridades en los casi dos meses del feminicidio, han hecho caso omiso, además afirman que han recibido amenazas por parte de familiares de la pareja sentimental, el presunto asesino de Rosa Francisco.

Con carteles en manos que tenían leyendas como “Justicia para Rosa”, “Somos el grito de Rosa”, los familiares señalan que las autoridades mantienen detenido el caso ya que se han estancado en las declaraciones, no han realizado peritajes y no hay nada que se haga, señalando que otros casos los han resuelto en cuestión de días y de este no hay información.

Cabe señalar que esta es la segunda manifestación, luego de la primera ocurrida el 21 de junio por parte de familiares de Rosa Francisco quien murió hace casi dos meses siendo en un inicio que se manejó la versión de que murió tras caer de un edificio, en la colonia Santa Lucía, sin embargo familiares culpan a su pareja sentimental y desde ese día exigen justicia.

