Fallece Frank Fritz, estrella de ‘Cazadores de Tesoros’

Frank Fritz, la estrella de “Cazadores de tesoros” falleció el pasado 30 de septiembre a los 60 años de edad, de acuerdo a TMZ murió a causa de los efectos de un derrame cerebral que tuvo hace varios años, además de que durante décadas padeció la enfermedad de Crohn.

El conductor estadounidense estaba ingresado en una residencia de Davenport, Iowa, en Estados Unidos, en un centro de cuidados paliativos, rodeado de amigos, incluido Mike Wolfe, su compañero de show, quien confirmó en redes la partida de su querido amigo con un emotivo mensaje.

“Con el corazón roto, comparto con todos ustedes que Frank falleció anoche. Conozco a Frank por más de la mitad de mi vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Frank tenía una manera de llegar a los corazones de tantos solo siendo él mismo”, escribió en una publicación en redes sociales Wolfe.

“Hemos realizado innumerables viajes y hemos compartido tanto. Me siento bendecido por haber estado a su lado cuando emprendió el último viaje a casa. Te quiero, amigo, y te extrañaré mucho“, añadió.

Frank Fritz y Mike Wolfe hacían tándem en ‘American Pickers‘ (Cazadores de tesoros en español) desde el año 2010. En el espacio del canal temático, la pareja recorría pueblos de Estados Unidos en una camioneta Sprinter. Visitaban casas, almacenes y vertedores en los que encontraban tesoros, objetos valiosos para comprar y vender.

Cada presentador tenía unos intereses particulares en cuanto a reliquias, y así lo mostraban en el programa. Wolfe se enfocaba en las motocicletas y bicicletas antiguas, mientras que Fritz era aficionado a los juguetes antiguos y las latas de aceite. Después de su accidente cerebrovascular de 2022, Frank se vio obligado a abandonar la televisión y, en general, la vida pública.

