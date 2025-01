Exigen justicia las víctimas de Marilyn N, falsa psiquiatra

Marilyn C., quien se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, tiene entre 15 y 20 denuncias en su contra, cinco judicializadas, una de ellas por darle consulta y recetarle medicamentos a una menor de edad, afirmó Octavio Arroyo, conocido como Mister Doctor, quien mantiene contacto con las víctimas.

La menor tenía ocho años de edad, acudió a un par de consultas con Marilyn, a quien le mandó medicamentos con dosis no adecuadas, pero cuando los padres la cuestionaron en la segunda consulta sobre ello, no les supo responder y ya no la llevaron.

Este jueves, afectadas por Marilyn protestaron frente a la Casa de Justicia de Cholula, en donde se llevó a cabo una audiencia por los delitos de amenazas que realizó con arma de fuego en contra de sus vecinos antes de ser detenida.

Sin embargo, a pesar de que se le imputó el delito de amenazas, la audiencia para vincularla a proceso se difirió en dos ocasiones, además que no se permitió que fuera pública, lo cual molestó a los afectados.

Concepción Rodríguez, otra de las afectadas, estuvo siete años bajo tratamiento con Marilyn, le diagnosticó esquizofrenia cuando tenía 60 años, aunque sólo pasaba por un cuadro de depresión.

“Durante siete años viví aislada de todo mundo, pensando que yo era una persona no apta para la sociedad, para mi familia, cuando salió a la luz el primer caso con Mister Doctor me di cuenta que no, que yo no estaba enferma, sino tenía un cuadro de depresión”, declaró.

Lo obligó a casarse

Bryan González dijo ser su expaciente y su esposo, obligado a contraer nupcias, siempre medicado y quien la denunció por abuso sexual, así como por violencia familiar.

Su acercamiento con ella se dio como la de todos, al acudir a una consulta, pero después se volvió un calvario, cuando era medicado y perdía la voluntad, le quitaba su teléfono, no podía ver a nadie, era amenazado con su pistola y abusaba de él.

Su vida en lugar de mejorar, empeoró, pues aseguró que Marilyn le creó una adicción a medicamentos, lo cual lo llevó a atentar contra su vida.

Después de huir a Estados Unidos, regresó a México para pedir justicia y continuar con el proceso legal, ya que no quiere que sea de manera virtual para verla a los ojos y recriminarle lo que le hizo.

“Me obligó a casarme, yo no quería casarme con ella, no me gustaba, pero ella me decía que era parte de mi tratamiento, pero yo le decía a mi familia que no quería casarme con ella”, relató.

Los recuerdos de Bryan son difusos, recuerda que subió unas escaleras, que ella llevó a un juez que era parte de su familia y firmó el acta de matrimonio, enlace que no ha podido deshacer.

Su proceso forma parte de las carpetas de investigación que todavía no se judicializan y que esperan procedan, pues Marilyn está vinculada a proceso por usurpación de profesiones.

Marilyn fue detenida en noviembre del año pasado, después de que se revelara en redes sociales que no contaba con los documentos que la acreditaban como psiquiatra, así como los efectos causados a varios de sus pacientes.

