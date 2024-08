Estudiantes de la UTT piden destitución de la rectora Rubani Morales Álvarez

Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT) exigen la destitución de la rectora Rubani Denice Morales Álvarez, a quien acusan de seguir cobrando como regidora del ayuntamiento de Huejotzingo y de beneficiar a sus allegados con horas clases en la institución.



Los inconformes denunciaron que uno de los requisitos fundamentales para ser rector de la UTT es no ser servidor público ni dirigente de partido político el día de su nombramiento, lo cual no cumple Morales Álvarez.



Señalaron que la actual rectora sigue siendo regidora de Huejotzingo, lo cual fue confirmado por el propio ayuntamiento.



Además los estudiantes denunciaron que todas las horas frente a grupo que deberían ser dedicadas a clases, las asigna a sus allegados como Dulce Vega, quien tiene 40 horas y no cuenta con título profesional; y “Concepción” –de quien no proporcionaron apellidos– que sólo cuenta con certificado de secundaria y cobra 40 horas clases, mientras que a otros maestros no les están pagando las horas completas de clases que están dando.

Regidora suplente acusa violencia política de género

Sobre el caso de Rubani Denice Morales, el ayuntamiento de Huejotzingo emitió un comunicado en el que reconoce que recibió su renuncia al cargo de regidora el pasado 1 de mayo, la cual no aceptó, pero no argumenta los motivos de esta decisión.



De forma contradictoria, reprochó que la ahora rectora de la UTT siga cobrando su sueldo como miembro del Cabildo, pese a no cumplir con sus labores.



Además señala que violentarían los derechos de Rubani Denice si llaman a protestar al cargo como regidora suplente a Mary Cruz Espinoza San Martin, quien acusó al Cabildo de Huejotzingo por violencia política de género, por no permitirle su incorporación.

Editor: Guillermo Leal

