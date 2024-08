Egresada UDLAP competirá en Campeonato Mundial de Flag Football

Rebeca Landa y México regresan al Campeonato Mundial de Flag Football por la revancha. Hace tres años la egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) junto con la selección nacional obtuvo la medalla de plata y ahora en Finlandia 2024 con más experiencia, visión y fortaleza aspiran a subir un peldaño más en el pódium.

Del 27 al 30 de agosto se efectuará en Finlandia el IFAF Flag Football World Championships 2024, un torneo que reunirá a 23 selecciones femeniles para competir por ser las mejores del mundo; una de ellas proviene de México, quien en su lista final incluye a Rebeca Landa en la posición de rush, más un grupo de jugadoras entre juventud y experiencia. “Nos mantenemos cuatro de las 12 que fuimos oro en los World Games (Birmingham 2022), una quinta que tuvo experiencia en Charlotte y el resto son prácticamente nuevas en selección, eso no significa que no han competido internacionalmente o no han tenido momentos de alta intensidad, sino que México viene con mucho talento”, expresó la egresada en Artes Plásticas de la UDLAP.

Al respecto, Rebeca informó que la decisión es tener caras nuevas con el potencial suficiente para lograr grandes cosas en este campeonato mundial y con miras al proceso olímpico de Los Ángeles 2028, combinándose con jugadoras de experiencia para ir fortaleciéndose durante los siguientes cuatro años y volverse un equipo protagonista. Para ello, la egresada de la UDLAP confesó que el combinado tricolor ha venido estructurándose por un largo tiempo, con sesiones de gimnasio, campo, video, con nutriólogos, psicólogos, revisiones médicas.

“La medalla de oro es algo que vamos a buscar, pero también que estas jugadoras encuentren la experiencia y sepan enfrentar a países inimaginables en un mundial, son jugadoras jóvenes con mucho potencial, comprometidas, enfocadas, que han entrenado muy fuerte para ganarse su lugar en selección nacional. Me gustaría ver que haya mucho crecimiento en ellas, pensando en ese resultado que queremos ver dentro de cuatro años”, exteriorizó Rebeca Landa.

¡12 días en la cuenta regresiva! 🫡🇲🇽



Hoy es el día perfecto para aprovechar mi número y recordarles que en pocos días estaremos compitiendo en el Mundial de Flag Football 🔜🇫🇮



México se sigue preprando y trabajando cada detalle para llegar al objetivo 🧠🥇🇲🇽#PiensaEnOro pic.twitter.com/8RbXKz16bs — Rebeca Landa (@larebecalanda) August 15, 2024

Canadá, Dinamarca y Corea del Sur comparten el grupo B con México

Hablando del Campeonato Mundial de Flag Football, en esta edición participan Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Austria, Suiza, Francia, Suecia, Polonia, Irlanda, República Checa, Brasil, Alemania, Finlandia, Panamá, España, Nueva Zelanda, Australia e Israel; en el caso de Italia, Canadá, Dinamarca y Corea del Sur comparten el grupo B con México.

En su análisis, Rebeca Landa señaló que hay tres rivales de cuidado: Estados Unidos, el viejo conocido que ha hecho varios ajustes a su roster para fortificarse; Panamá, quien tiene coaches mexicanos dándoles una mejor visión de juego; y Canadá, cuyo nivel va más allá de lo dictado por el ranking. Así que “Canadá nos va a dar esa claridad de dónde estamos paradas, Corea es un equipo nuevo, Italia por más que ha crecido no representa complicaciones y Dinamarca tampoco”, detalló la egresada de la UDLAP.

El combinado mexicano comenzará su concentración el 19 de agosto, para viajar a Finlandia 6 días después. El lugar elegido para realizar campeonato mundial es el Centro de Entrenamiento Olímpico de Pajulahti en Lahti. Y del 27 al 30 de agosto será el camino para buscar el objetivo de marcar la historia del flag football en México con broche de oro.

