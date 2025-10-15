Detienen a hombre con más de cuatro kilos de marihuana en Coronango

En el municipio de Coronango, un hombre fue detenido con un total de cuatro puntos ocho kilos de marihuana, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.
La detención se originó a través de un operativo de inspección implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes hicieron la revisión a un vehículo tipo Dodge Neón de color rojo, que intentaba evitar un filtro de revisión.
La unidad era operada por Jorge Antonio N, de 34 años, quien fue sometido a una inspección, encontrando así los 12 paquetes con droga que transportaba en el vehículo.
Al masculino se le leyeron sus derechos en San Francisco Ocotlán y fue trasladado al C5 para ser puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.