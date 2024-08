Destituyen a directora de Gobierno de Querétaro por “huir” de la oficina

Cristina Niño de Rivera, directora de Gobierno de Querétaro, fue destituida tras publicar un video en donde revelaba que “huía” de la oficina y no atender a los ciudadanos que la buscaban.

La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro anunció en un comunicado que concluyó su relación laboral con Cristina Niño de Rivera, tras la polémicas y las críticas surgidas por el video publicado por la funcionaria.

Niño de Rivera, compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cual, mencionaba que había “huido” de la oficina y se burlaba de los ciudadanos que la buscaban en el último día de refrendo.

“Oigan, hoy hui de la oficina, porque ya sabes, ¿no? O sea, es último día para refrendar, entonces ya de repente todo se que no, es que se me olvidó y es que el tiempo y por favor, me comprometo y pues no, o sea, los requisitos son los requisitos…”, comentó en el clip.

Posteriormente, Cristina Niño de Rivera ofreció una disculpa pública y afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto, ya que se encontraba fuera de horario de oficina.

“En relación al video que se ha estado discutiendo en las horas recientes, les comparto mi posición: Fuera de horario oficina, subí una historia a mis redes sociales donde hice un comentario que se prestó a sacarlo de contexto. Por ello, ofrezco una disculpa y refrendo mi compromiso con las responsabilidades de la dirección de Gobierno que me honro en liderar“, mencionó.