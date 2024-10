Delfina Pozos denuncia ‘celo político’ en dilación del Congreso sobre comparecencia de Agua de Puebla

La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, acusó dilación del Congreso del Estado para aprobar la comparecencia de directivos de Agua de Puebla para Todos, al asegurar que existe “celo político” por parte del bloque oficialista.

En conferencia de prensa, señaló que la presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Guadalupe Vargas Vargas, se niega a dictaminar el exhorto que presentó en días pasados para solicitar la comparecencia ante el Pleno.

Refirió que, de acuerdo con lo dicho por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el tema ya se ha presentado en varias ocasiones en Legislaturas pasadas, por lo que sería complicado que prospere esta vez.

Pozos Vergara aseguró que la dilación para aprobar el Punto de Acuerdo está motivada por un “celo político”, ya que el bloque conformado por Morena, PT y Partido Verde se rehúsa a que el PRI tenga proyección.

En ese sentido, la priista aseguró que no le interesa tener protagonismo ni “colgarse la medallita”, sino que se resuelvan los problemas que se registran debido al mal servicio de agua en la zona metropolitana.

“Entiendo el celo político porque dicen que la priista presentó esto, porque ya lo presentaron en Legislaturas pasadas. Lo entiendo perfectamente, aquí no importa, yo no me quiero llevar la titularidad de haberlo presentado”, comentó.

Precisó que la Comisión de Hacienda tiene hasta el 31 de octubre para dictaminar el exhorto, por lo que continuará insistiendo en que los directivos de la empresa Agua de Puebla comparezcan.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos