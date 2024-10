Cuautlancingo analiza pedir un crédito pagar deudas de Sosapac

Para reestablecer el servicio de agua en Cuautlancingo, el ayuntamiento analiza solicitar un crédito para pagar las deudas de su Sistema Operador del Agua, ya que acusó a la anterior administración de dejar en ceros al organismo.



Luego de suspender una conferencia de prensa para hablar del estado financiero del Sosapac, el ayuntamiento mandó un comunicado en donde el edil Omar Muñoz señala que la crisis en el abasto de agua en varios puntos del municipio se debe a las deudas del organismo, principalmente una con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 300 mil pesos.



Aseguró que desde el 10 de octubre no se realizó el pago de luz ni el de los permisos para el rebombeo de los pozos, aunque no precisó a cuánto asciende el total de los adeudos, dijo que está analizando la posibilidad de la contratación de un crédito para que lo más pronto posible se normalice el suministro de agua.



“Nos dejaron una crisis, entiendo que por el interés político que hay por parte de la administración del sistema operativo saliente. Es un acto de mucha bajeza que aunque no nos toma desprevenidos, debemos evidenciar para poder explicar el contexto y cómo lo estamos viviendo para poderlo resolver”, señaló.



Sin embargo, habitantes señalan que tienen más de 20 días con la falta del servicio de agua potable.

Hay un desorden operativo, acusa.

El edil acusó que no es la única área que dejaron en “números rojos”, pues dijo que hay un desorden operativo, a pesar de ello comentó que ya hay dependencias que están funcionando.



En su primera semana al frente del ayuntamiento de Cuautlancingo, mencionó que se ha enfocado en la seguridad pública, donde encontró que sólo había 30 elementos policíacos, aunque refirió que ya se contrataron a más elementos sumando 110 uniformados en activo.



Por ello, Omar Muñoz indicó que trabaja en conjunto con el Estado en la elaboración de un diagnóstico en materia de seguridad pública, así como para incrementar el número de elementos, pues su meta es comenzar el 2025 con una corporación de 200 elementos.

Editor: Guillermo Leal

