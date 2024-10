Conductores denuncian “peligrosos” baches en la avenida 5 de febrero

Peligrosos son los baches que se encuentran ubicados en la avenida 5 de febrero en la colonia Sta Maria la Rivera, detrás de la Harinera, por lo que conductores que transitan a diario piden volteen a ver el problema en dicha zona.

Son conductores de automóviles que transitan a diario, quienes señalan que desde hace más de 1 año el problema es una constante ya que señalan los baches han ido creciendo por el transitar de los autos y unidades pesadas, lo que genera que caigan las unidades y las averías se hagan presentes.

Los más afectados son los conductores de bicicletas y motos luego de que durante la noche no son visibles, no hay luminarias ocasionando que caigan en ellos y los accidentes están a la orden del día.

Al ser un paso necesario al hospital de Traumatología y Ortopedia, las ambulancias tienen que buscar la manera de esquivar para evitar daños en las pacientes, sin embargo, en reiteradas ocasiones las unidades de emergencia han caído dentro siendo el problema mayúsculo para los paramédicos.

#ReporteCiudadano 🕳 Peligrosos baches ubicados en toda la calle 5 de febrero ubicado en la colonia Santa María la Rivera detrás de la Harinera.



En palabras de conductores, el tramo se ha tornado peligroso luego de que las constantes lluvias han hecho que los baches y hoyos se… pic.twitter.com/pPK0fGMKg1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 2, 2024

Las lluvias de los últimos días han generado que los hoyos y baches que son aproximadamente 50 a lo largo del tramo vayan haciéndose más grandes por el desgaste del asfalto siendo por lo menos de 5 a 6 automóviles diarios los que se descomponen en el lugar.

“Es inseguro para uno que transita en bicicleta y para los autos, el único detalle es que no es uno, son varios, recorres detrás de la harinera y está lleno de baches (…) no hay luces, no hay alumbrado y con la lluvia se hacen más grandes”.

Los conductores piden al edil que acuda a la zona para que circule por la zona y vea que es una necesidad en dicha calle.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos