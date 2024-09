Carrera UDLAP honrará al Día de Muertos con un recorrido nocturno

“La Carrera UDLAP se ha caracterizado por siempre innovar y tener nuevas propuestas, así que este año vamos a celebrar el Día de Muertos en el campus de la Universidad de las Américas Puebla, con un recorrido nocturno de 5 kilómetros el sábado 26 de octubre a las 19:00 horas”, así presentó oficialmente el evento deportivo el Mtro. Luis Gerardo Cinta Espinobarros, jefe de Campaña de Capital de la UDLAP.

La Carrera UDLAP se ha convertido en un referente de sana convivencia y una tradición en la sociedad, tanto por el tema deportivo, el ambiente familiar que en él se vive, el festival de música en vivo y la temática que tiene cada edición; es por ello que este año, la Universidad de las Américas Puebla vuelve a traer esta contienda deportiva, pero ahora honrará una tradición muy importante para los mexicanos, con una vibrante ambientación de colores, catrina y calaveras, en un recorrido nocturno de 5k alrededor de su campus, por lo que durante su trayectoria los corredores podrán disfrutar de la majestuosa visión que ofrece el casco de la hacienda en la inmersión de la noche. El Día de Muertos Fest Carrera UDLAP 2024 es “un evento totalmente familiar, entonces no es necesario que la corran en 10 o 15 minutos, tómense el tiempo para que vean las riquezas que tenemos”, recomendó el Mtro. Luis Gerardo Cinta.

El evento está limitado a 2 mil corredores, con una edad mínima de 10 años para participar y cuyo kit de corredor incluye una playera deportiva marca UIN, calcetas, cilindro conmemorativo, medalla al concluir el recorrido, además de sorpresas de los patrocinadores, quienes este año son Hospital Angeles Puebla, Telcel, UIN, Mega, Cumbres Barreal Puebla, Explanada Puebla, Be The Match, 91.7 MIX, Ciel, Powerade, A fuego vivo, Financial Design & Insurance Consultores, SportsWorld, Pizzeo, Grupo Islas, Ciudad Maderas, McCarthy’s, ExaUDLAP, Sorteo UDLAP y UDLAP Consultores. A nombre de ellos el C.P. Marco Vinicio Dávila Flores, director General del Hospital Angeles Puebla agradeció a los organizadores por ser parte de una carrera que invita a la activación, a la convivencia, al desarrollo y al fortalecimiento de la salud preventiva. “Estamos sumamente agradecidos por sumarnos a una causa tan valiosa y exitosa que la universidad ha ejecutado de manera trascendental durante los últimos 16 años, evidentemente tendremos una participación activa en el evento”, comentó.

Para adquirir los boletos del Día de Muertos Fest 2024 Carrera UDLAP se puede hacer por WhatsApp escribiendo al número 221 438 3023, por Internet en tiendauniversitaria.udlap.mx o www.udlap.mx/carreraudlap, presencialmente en las oficinas de Desarrollo Institucional o en la Tienda Universitaria UDLAP. También se darán dos pases adicionales para que los corredores inviten a dos acompañantes al festival musical que se ofrece posterior a la carrera en la zona deportiva de la UDLAP, donde habrá muchas amenidades con el tema de día de muertos.

Las inscripciones ya están abiertas y cerrarán hasta agotar existencias. El kit de corredores se entregará el mismo día de la carrera, el 26 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas. No dejes pasar este reto nocturno lleno de tradición y música, porque ya se ha vendido el 50% de las entradas; así que asegura tu lugar y adquiere tus boletos antes de que se agoten.

Te recomendamos: