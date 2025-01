Canacintra se une al gobierno estatal para apoyar a migrantes repatriados

El presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos Sosa Spindola, anunció que se unirá al plan de contingencia del gobierno estatal y puso a disposición las industrias poblanas para brindar empleos y capacitación gratuita a los migrantes que retornen a la entidad poblana desde Estados Unidos, ante la toma de posesión de Donald Trump como presidente.



En conferencia de prensa, afirmó que mantienen coordinación con el gobierno estatal para analizar si es necesario colocar a los repatriados en las industrias de la entidad con asesoría y apoyo a salud.



“Vamos a estar atentos, estamos trabajando en este proyecto, no sólo Canacintra, sino otras cámaras para apoyar al migrante poblano si se da ese tema” agregó.



Por otra parte, el empresario dijo que es muy difícil que Trump cumpla su amago con incrementar los aranceles a México, ya que está sujeto al Tratado de Libre Comercio, el cual termina hasta 2036 y hasta el próximo año se hará una revisión para decidir si se amplia.

#Puebla 📸 Ante una posible ola de migrantes que regresen a la capital poblana por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz asegura que implementarán un programa a fondo perdido para… pic.twitter.com/jNA598PGiY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 20, 2025

Sosa Spindola aseguró que están tranquilos ya que piensan que muchos de las acciones que anunció el presidente estadounidense no las va a cumplir, y de haber modificaciones fuera de la ley tendrá consecuencias internacionales.



“Como poblanos, como industriales, tenemos que estar atentos, estar siempre al pendiente, definitivamente si se llegara a dar un incremento como se ha planteado, sería muy doloroso para la industria de todo el país“, declaró.



Sin embargo, sostuvo que después de su viaje a Alemania junto al gobernador Alejandro Armenta Mier y el ex mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se dieron cuenta que la ciudad de Puebla está muy posicionada por las dos armadoras que se encuentran en el estado, lo cual les da tranquilidad, ya que consideró que habrá un ecosistema positivo y en un futuro habrá un crecimiento importante en la industria automotriz.



Sobre Olinia, el presidente de Canacintra, Carlos Sosa, mencionó que los proveedores en Puebla tienen personal calificado suficiente para que el proyecto se quede en la entidad poblana y puso a disposición las 200 firmas afiliadas al organismo empresarial para participar activamente en la elaboración del vehículo.



Confirmó que de quedarse en la entidad, la armadora mexicana se ubicará en San José Chiapa, ya que es el único lugar que tiene la infraestructura para este tipo de proyecto.



Asimismo, comentó que los empresarios poblanos todavía no tienen detalles del proyecto, por lo que no hay un estimado del impacto económico que habría en el estado si la armadora llega al estado, lo cual se cuestiona la iniciativa privada.

