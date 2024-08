Borregos Puebla se alistan para temporada de la Liga Mayor de ONEFA

En conferencia de prensa, Borregos Puebla anunció que está afinando los últimos detalles de su participación en la próxima temporada de los 14 Grandes de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

De acuerdo con Eric Fisher, hizo énfasis en la importancia de concentrarse en el presente. “Quiero que Borregos Puebla llegue a lo más alto posible. El enfoque está en el hoy, lo que pase mañana no importa, así se llega al destino: paso a paso”, comentó el Head Coach de Borregos Puebla.

Junto a Eric Fisher, se encontraba Viviana Ortiz Meillón, la directora general de Campus, quién platicó sobre la importancia de los deportes en la vida de los estudiantes. “Florecer quiere decir ser cada día más pleno y desarrollar cada día nuestras capacidades y ése es nuestro gran ‘para qué’ en el Tecnológico de Monterrey.”

Con la Liga Mayor de la ONEFA, el equipo liderado por Joseph Gallardo y Patricio Valdés consolida el trabajo y preparación de todo un año, reflejo del compromiso de Borregos por el desarrollo de estudiantes atletas integrales, brindando el ecosistema en donde se pueda balancear la exigencia de la práctica deportiva en los más altos niveles competitivos y el éxito académico.

Este año, en la Conferencia de los 14 Grandes, mejor conocida como la Liga Mayor, el Tecnológico de Monterrey, tendrá representación a través de Borregos Monterrey, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México y Estado de México; por otra parte, Borregos Querétaro jugará en la Conferencia Nacional.

El calendario oficial de la ONEFA marca el inicio del torneo para el 7 de septiembre de 2024, con el enfrentamiento entre Borregos Campus Puebla y Borregos Campus Estado de México.

El calendario de partidos del equipo es el siguiente:

Jornada 1 LOCAL: 7 de septiembre | 13:00 horas | vs Borregos CEM en el Cráter Azul.

Jornada 2 Visitantes: 13 de septiembre | 17:00 horas | vs Borregos Guadalajara.

Jornada 3 LOCAL: 21 de septiembre | 13:00 horas | vs Burros Blancos en el Cráter Azul.

Jornada 4: Semana Bye.

Jornada 5 Visitantes: 4 de octubre | 19:00 horas | vs Leones Anáhuac.

Jornada 6 LOCAL: 12 de octubre | 13:00 horas | vs Pumas Acatlán en el Cráter Azul.

Jornada 7 LOCAL: 19 de octubre | 13:00 horas | vs Águilas UACH en el Cráter Azul.

Jornada 8 Visitantes: 25 de octubre | 19:00 horas | Pumas UNAM.

Jornada 9 Visitantes: 1 de noviembre | 19:00 horas | vs Auténticos Tigres.

Jornada 10 LOCAL: 9 de noviembre | 13:00 horas | Borregos MTY en el Cráter Azul.

Te recomendamos: