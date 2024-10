Bloquean calles de Tehuacán por falta de recolección de basura

Vecinos de Tehuacán bloquearon calles desde la noche del miércoles tras la falta de recolección de basura; llevan al menos un mes sin que el servicio opere en el municipio, por lo que amenazan con llevar los desechos a la casa del alcalde, Pedro Tepole

Fue la noche del miércoles que habitantes de diferentes zonas de Tehuacán, bloquean calles a manera de protesta por la falta del servicio de recolección de basura, a lo largo de un mes los camiones de basura no han recogido los desechos y el presidente municipal, Pedro Tepole, ha ignorado las peticiones de los vecinos.

El primer bloqueo se realizó en la Avenida Ingeniero Pastor Rouaix, a la altura de la calle Palmar y 9 Sur, en la colonia Estrellas del Sur, además de otros puntos cercanos donde se reclama el abandono del edil en un servicio esencial para la ciudad.

A decir de los inconformes, un camión del Organismo Operador del Servicio de Recolección de Basura (OOSELITE) pasó por el sitio pero no hizo caso a los vecinos, lo que desencadenó la molestia. Los vecinos comprenden las recomendaciones de no sacar la basura a la vía pública para evitar focos de contaminación, sin embargo, señalaron que ya no soportan los malos olores en sus domicilios.

Otro cierre vial se realiza en la calle Plan de Ayala y 16 Oriente, así como en la 4 Poniente y 6 Norte, donde hasta el momento, la basura continúa apilada.

Además de las protestas, el municipio de Tehuacán presenta montoneras, ejemplo de ellos es la calle 4 Norte, en la colonia Ignacio Zaragoza, donde se contabilizan hasta tres montañas de residuos entre la 2 y 4 Poniente, situación que ha desencadenado plagas de ratas, cucarachas y que los perros saquen la basura de las bolsas.

Los vecinos señalan que si persiste la falta de recolección en esta semana llevarían las bolsas de basura a la casa del presidente municipal, Pedro Tepole, a quien señalan de que ya no le interesa la crisis que atraviesa Tehuacán a días de retirarse.

