Ayuntamiento de Puebla estima ingresos de 7 mil mdp en 2025

El Ayuntamiento de Puebla espera ingresos para el próximo año por 7 mil 335.7 millones de pesos, 6.1 por ciento más que en 2024, es decir, 420 millones de pesos más, informó el tesorero municipal, Héctor González Cobián.



Lo anterior al presentar el anteproyecto a la Comisión de Hacienda y Crédito Municipal, en la que explicó que a pesar del aumento con el incremento de sueldos en el capítulo 1000 y el aumento inflacionario de insumos y servicios del municipio, el gasto será similar al del año en curso y no habrá un recurso en demasía.



González Cobián detalló que el 43 por ciento de los ingresos serán de participaciones, entre los que se encuentra el ramo 33 con mil 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortemun) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) con 475 millones de pesos.



El resto, de los recursos que espera recibir el municipio es por recaudación propia, agregó. En este sentido, explicó que habrá un incremento del 5.5 por ciento en las tasas de derechos y productos para el siguiente año, debido a la inflación.



En términos generales, reiteró que la Ley de Ingresos 2025 no prevé nuevos impuestos, pero el principal cambio es una tasa progresiva del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes.



Esto significa que en lugar del cobro de 8.1 por ciento que se hacía, el próximo año las personas que compren un inmueble y que su poder adquisitivo no sea muy alto se vean beneficiadas, ya que en la compra de inmuebles que van de 0 a 500 mil pesos, la tasa sería de cero.



En tanto, los que compren un inmueble de 500 mil 1 centavos hasta 3 millones de pesos mantienen la tasa de 1.8 por ciento y los que están por arriba de 3 millones de pesos la tasa sería de 3 por ciento.



Este cambio les permitirá tener una recaudación adicional de 30 millones de pesos, a pesar de que se beneficia a un porcentaje importante de la población, puesto que el 92.8 por ciento de todas las transacciones por esta disposición, sólo el 7.2 por ciento de los contribuyentes, aquellos que tienen un poder adquisitivo mayor.



Por otra parte se estableció los costos del cobro de Organismo Operador de Limpia por derechos de convenios que firma con otros ayuntamientos para el uso del relleno sanitario, ya que la tasa cobrada anteriormente no se establecía en la Ley de Ingresos anterior.



De acuerdo con el tabulador presentado, cobrarán 400 pesos por tonelada del uso de relleno sanitario, en el servicio de recolección vegetal media tonelada cero pesos y más de media 398 pesos, así como por descacharrización hasta tres residuos voluminosos cero pesos, cuatro y hasta 10 residuos por 420 pesos.



En parquímetros conservaron la fórmula y costos anteriores, además que el edil José Chedraui Budib adelantó que también permanece el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), que se cobra desde 2023.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos