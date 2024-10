Armenta y diputados respaldan a Sheinbaum tras ataques de Claudio X

Los diputados locales, federales y el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, expresaron su firme respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante los recientes señalamientos infundados del empresario Claudio X. González. En su calidad de representantes del pueblo de Puebla, reafirmaron la integridad y compromiso de la mandataria federal para fortalecer la democracia, proteger los derechos sociales y promover el bienestar de todas y todos los mexicanos, especialmente de aquellos históricamente olvidados.

El gobernador electo Alejandro Armenta subrayó su postura ante las descalificaciones, señalando: “¿Destruir la democracia? Se nota que no has leído en el diccionario su definición: ‘Sistema político en el cual la soberanía RESIDE EN EL PUEBLO’. Nos queda claro el resentimiento que tienes por la pérdida de privilegios. El disfraz de empresario se te cayó; ahora sólo te has mostrado como realmente eres, un depredador voraz que vive de su padre y de los ‘donativos’. Las verdades duelen, pero son verdades…junior”. Armenta reafirmó su apoyo al proyecto de transformación de Sheinbaum Pardo, y condenó los ataques de quienes buscan defender intereses personales.

El pueblo de Puebla, a través de sus representantes estatales y federales, rechaza categóricamente las descalificaciones y la campaña de desprestigio dirigidas en su contra, y reafirma que el liderazgo de Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, representa una transformación real, fundamentada en la honestidad y el compromiso con las familias. En unidad, Puebla se mantiene con la convicción de que este gobierno federal seguirá trabajando para todas y todos, sin privilegios ni intereses de grupos elitistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado una visión de justicia social y desarrollo incluyente, respaldada por miles de ciudadanos y sus representantes. Por lo anterior, los esfuerzos por transformar al país no pueden ser empañados por quienes defienden intereses personales y alianzas que, en el pasado, únicamente acrecentaron las desigualdades.

