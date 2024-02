Analizan cambio de empresa a cargo del alumbrado en Periférico Ecológico

El Gobierno de Puebla analiza cambiar a la empresa que está a cargo del alumbrado público en el Periférico Ecológico, esto debido a las constantes quejas por la falta de iluminación en algunos tramos de dicha vialidad.

Así lo reveló el jefe del Ejecutivo estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien indicó que el contrato vigente “es muy limitado”.

Por ello, señaló que es necesario hacer correcciones o cambiarlo para brindar un mejor servicio a los automovilistas que transitan por esta vía, principalmente en las noches, para evitar accidentes.

Actualmente, el servicio de alumbrado público en el Periférico está en manos de Traffic Ligh, que tiene 24 horas para resolver cualquier falla que se tenga, aunque el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer que han hecho efectivas algunas sanciones a la empresa por incumplir en dichos plazos.

Fue el 21 de julio de 2022, cuando el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta inauguró el alumbrado en dicha vialidad, en lo que se invirtieron 179 millones 794 mil 345 pesos para la instalación de más de 3 mil luminarias en 86 kilómetros.



“Se tiene que corregir el tema del alumbrado, por ello se está revisando el contrato que se tenía y que estaba muy limitado, sobretodo porque hay una alta demanda de quejas y eso ha generado mucho conflicto, pero ya se analiza un cambio”, declaró.

Conflicto interno ocasionó falta de pago a trabajadores

En otro tema, aseguró que la construcción de la nueva sede del Legislativo no se ha atrasado, pero pidió a la empresa Marca, encargada de la obra, atender las molestias de los trabajadores que acusaron falta de pago.

Indicó que la administración estatal no tiene nada que ver con la falta de pago, pues explicó que se trató de un conflicto entre 7 trabajadores y el maestro de obra, que les retuvo el pago que generó la empresa por sus horas extras.

Sin embargo, dijo que solicitó a la constructora estar atenta a sus trabajadores para prevenir este tipo de situaciones, en las que de 100 trabajadores solo fueron afectados siete.

“No hay atraso en la construcción, va avanzando muy bien, se está trabajando 24 horas, son según me reportan 7 compañeros que tuvieron problemas con su maestro, que acusaron que no les querían pagar horas extras, pero es un tema entre el supervisor y ellos para coincidir con las horas”, declaró.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal