AMLO pide a la DEA “no meter su cuchara” en reforma al Poder Judicial

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México pidió a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que actúe “con prudencia” respecto a la reforma al Poder Judicial que impulsa su gobierno y respalda la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El martes 18 de junio se dio a conocer que la organización estadounidense considera un riesgo la reforma al Poder Judicial, pues es posible una infiltración del crimen organizado si llega aprobarse.

El mandatario cuestionó a la DEA en su conferencia matutina de hoy 19 de junio, por los posibles riesgos que ve el organismo. Estos peligros que se refiere son: los cárteles mexicanos podrían postular abogados para ocupar cargos como jueces, ministros o magistrados; en casi de que sea aprobada la reforma, los cargos serían electos por voto popular.

“Con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre porque no informan la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna después de que llevan tanto tiempo dando largas, no me corresponde meterme en eso”, expresó López Obrador.

Pidió a la agencia del gobierno estadounidenses ser “más respetuoso” en cuanto a las políticas de México. “Entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates”, comentó.

