SOSAPACH lanza programa de regularización en San Pedro Cholula

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) informa a la ciudadanía que se encuentra vigente el programa “Pon tu cuenta al corriente”, una alternativa para que los usuarios regularicen su servicio de agua potable.

A través de este esquema, las y los ciudadanos podrán verificar si son beneficiarios de descuentos en multas y recargos, lo que representa una oportunidad para ponerse al día en sus pagos y mantener al corriente su servicio.

La atención se brinda en el módulo de Plaza Cholula, ubicado en Av. Miguel Hidalgo 504 int. 1, Col. Centro, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con este programa, el SOSAPACH reafirma su compromiso de ofrecer facilidades a los usuarios y garantizar la continuidad de un servicio esencial para las familias cholultecas.

