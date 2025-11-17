Sheinbaum señala a “caras conocidas” y grupo violento en protesta de la Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este lunes a un “grupo muy violento” y a “caras conocidas” de la Marea Rosa como responsables de los actos de violencia durante la marcha de la Generación Z del pasado sábado.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, identificó específicamente a dos presuntos políticos como participantes en la movilización, que calificó como “impulsada” con una supuesta inversión millonaria en redes sociales.

No obstante, la mandataria mostró imágenes de lo que describió como un “bloque negro” integrado por personas que portaban esmeriles, ganzúas, martillos y marros para romper la valla de protección instalada en el Zócalo capitalino.

Reconoció que los elementos de seguridad resistieron durante aproximadamente dos horas el ataque con piedras y objetos contundentes; insistió en que “los jóvenes no son violentos” y que la mayoría eran adultos.

Sheinbaum pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar los hechos violentos y llamó a los convocantes de la marcha a deslindarse públicamente de estos actos. “La violencia en México no les va a ayudar“, afirmó.

Finalmente, la mandataria federal aseguró que “en México no se reprime a los jóvenes” y reiteró su compromiso de no caer en provocaciones, manteniendo siempre el diálogo y la escucha con las nuevas generaciones.

