Puebla realiza más de 8 mil acciones en favor de animales en febrero

El Gobierno de la Ciudad, realizó durante el mes de febrero 8 mil 632 acciones en el marco de las Jornadas de Bienestar Animal, fortaleciendo la política pública en materia de protección y cuidado de los animales de compañía.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente, y en coordinación con la Dirección de Protección Animal, se llevaron a cabo: mil 406 esterilizaciones, como parte de la estrategia de control ético de la población canina y felina; 7 mil 126 vacunas antirábicas aplicadas, contribuyendo a la prevención de enfermedades y a la protección de la salud pública; y 100 pláticas de tenencia responsable, orientadas a promover el cuidado adecuado y la convivencia armónica entre personas y animales.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó que estas acciones forman parte de una política integral que prioriza el bienestar animal, la prevención del abandono y la corresponsabilidad social.

Por su parte, el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso de mantener jornadas permanentes en distintos puntos del municipio, acercando servicios gratuitos y fortaleciendo la cultura de respeto y protección hacia los seres sintientes.

Te recomendamos: