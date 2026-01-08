Protección Civil estata atiende incendio forestal en Chilchotla

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado sofocó un incendio forestal en Chilchotla, con el objetivo de proteger las áreas verdes de nuestro estado.

El siniestro se registró en el Barranco de La Cruz, donde personal operativo se desplegó en la zona para ejecutar un plan de acción conjunto y seguro con elementos del Centro Estatal de Manejo del Fuego y Brigada Coyote 4 de la Secretaría de Medio Ambiente, la Brigada Armadillos de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como elementos de Policía Forestal y Protección Civil Municipal de Chilchotla.

No se reportaron viviendas afectadas, ni personas lesionadas a causa del incendio; sin embargo, 10 hectáreas de matorral y arbustos resultaron con daños.

Las labores se enfocaron en contener y extinguir el fuego de manera controlada, con prioridad en la seguridad de los brigadistas y la protección del entorno natural.

La Coordinación General de Protección Civil mantendrá vigilancia permanente e informará sobre la evolución de los trabajos.

Se exhorta a la población a mantenerse alejada de la zona afectada y a reportar cualquier incidente al número de emergencias 9-1-1.

Te recomendamos: