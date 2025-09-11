Omar Muñoz inaugura Primer Torneo de Cachibol Cuautlancingo 2025

El Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró el “Primer Torneo de Cachibol Cuautlancingo 2025”, que tiene como objetivo brindar un espacio de participación en el deporte a los adultos mayores.

El edil expresó desde el Complejo Deportivo El Centenario que es una gran alegría ser sede del evento deportivo más grande en esta disciplina y recibir a tantos participantes: “Me da gusto ver que están llenos de mucha energía y los quiero felicitar de todo corazón; siéntanse siempre bienvenidos y contemplados por mi gobierno porque esta es su casa”.

“Están aquí 26 equipos de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México y, por supuesto, de nuestro municipio y de otros lugares de Puebla. Les admiro llegar a la tercera edad con esa fuerza e ímpetu para seguir haciendo compañerismo y comunidad y con mucho cariño les deseo lo mejor en este torneo. Vamos a seguir promocionando el deporte en cada rincón de la localidad porque Cuautlancingo es tierra de campeones y campeonas y da espacio a todas las edades; muchas felicidades y éxito”, concluyó.

