Ministros de la SCJN renuncian a las camionetas recién adquiridas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que los ministros no utilizarán las nueve camionetas recientemente adquiridas, tras la controversia generada por su costo y la percepción de contradicción con los llamados a la “austeridad”.

En un mensaje en redes sociales, informó que los ministros decidieron renunciar a los vehículos y solicitarán el inicio del proceso para su devolución. Además, anunciaron una conferencia de prensa este lunes a las 8:30 horas para ofrecer más detalles.

La compra de las camionetas Jeep, valuadas en 1.7 millones de pesos cada una, había generado críticas por considerarse innecesaria y costosa, pese a que se argumentó que se trataba de una renovación por incumplir con los estándares de seguridad.

Anteriormente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había defendido la adquisición señalando que la compra representó un ahorro superior a mil millones de pesos al sustituir un contrato de renta por la adquisición de las nuevas unidades.

El Alto Tribunal reiteró que la decisión de renovar el parque vehicular se realizó con apego a la normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de vehículos cada cuatro años o antes si no cumplen con condiciones seguras.

Asimismo, destacó que el proceso de compra se efectuó en paralelo a la reducción general de su parque vehicular para evitar gastos adicionales, y que la medida respondió a criterios de prevención y seguridad, no a “consideraciones discrecionales”.

