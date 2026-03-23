Inicia primera etapa de la campaña Bacheando Puebla 2026

Con el objetivo de fortalecer los trabajos de mantenimiento vial, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, ejecuta la primera etapa de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla 2026.

Al respecto, el edil capitalino mencionó que esta inversión se sumará a otras que se realizarán durante este año, ya que el objetivo es ampliar la cobertura en materia de mejoramiento vial en colonias, fraccionamientos y juntas auxiliares.

“Estamos trabajando todos los días en la mejora de nuestras vialidades. Que no tengan duda las y los poblanos, vamos a estar en su colonia mejorando sus calles”, aseveró.

Asimismo, el alcalde precisó que su gobierno destina el recurso con responsabilidad y donde más se necesita con la finalidad de responder a las necesidades de la ciudadanía.

“Mi compromiso es firme y claro: acercar a cada poblano y a cada poblana los servicios públicos de su gobierno municipal”, puntualizó.

Cabe destacar que para este año el programa integral de bacheo contempla la ejecución de varias etapas y la formalización de nuevos contratos en beneficio de la infraestructura vial.

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