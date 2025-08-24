Nacimiento de capibara en Nuevo León causa furor en redes

El Bioparque Estrella Monterrey, ubicado en Montemorelos, Nuevo León, dio a conocer el nacimiento de una bebé capibara el pasado 20 de agosto.

Las primeras imágenes compartidas del capibara generaron frenesí y múltiples comentarios positivos que invitan al público a conocerla en persona, y además ha conquistado las redes sociales.

Este roedor, que es el más grande del mundo en su especie, nació en excelentes condiciones y bajo cuidado constante del equipo veterinario del parque.

La cría se trata de una hembra, la cual muestra tranquila y curiosa, disfrutando de su rutina diaria, alimentarse con frutas y verduras frescas y tomar el sol bajo la vigilancia de su madre.

Los capibaras son conocidos por su carácter sociable y pacífico; conviven armoniosamente con otras especies, lo que les ha catalogado como “animales relajados”.

