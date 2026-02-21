Hallan dos cadáveres en Chignahuapan; podrían ser de pareja desaparecida en Bella Vista

Después de que un matrimonio fuera reportado como desaparecido en Bella Vista, Puebla, se iniciaron las investigaciones de ley y, de manera paralela, se reportó el hallazgo de dos cadáveres en Chignahuapan que podrían corresponder a estas víctimas.

Según los informes extraoficiales que llegan desde fuentes internas a Oro Noticias, los cuerpos semidesnudos de un hombre y una mujer fueron hallazgos en un predio de “La Rinconada”, perteneciente a Chignahuapan y ubicada en la zona limítrofe con Tlaxcala.

Esto movilizó a elementos forenses, la Comisión de Búsqueda de Personas y personal de seguridad pública. Al confirmar el hallazgo, los especialistas, habrían encontrado similitudes de las víctimas con los datos proporcionados sobre Karina N., y Alexandro Agustín T., matrimonio de 50 años de edad desaparecido desde el 19 de febrero en la capital de Puebla.

Del mismo modo, horas antes trascendía que un vehículo tipo Jetta de color blanco, en el que la pareja salió de casa, fue encontrado en territorio tlaxcalteca, además de que sus teléfonos celulares tenían una geolocalización en dicha entidad.

Esto último avivó las sospechas de que los cadáveres corresponderían con la pareja; por otro lado, el Instituto Oriente emitió un comunicado parte a pedir ayuda en su localización, pues los hijos de ambos eran estudiantes del colegio.

Hasta ahora las diligencias continúan en la zona, resta que se concluyan los dictámenes forenses o una identificación presencial hecha por algún familiar para confirmar el hallazgo del matrimonio. Se espera un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado o de la Comisión de Búsqueda de Personas.

