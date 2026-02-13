FGE aprehenden a hombre por robo agravado a comercio

La Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de José Luis N., de 45 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado a comercio, ocurrido en el municipio de Puebla.

El 6 de diciembre de 2018, José Luis N., en compañía de otra persona, ingresó a un autolavado ubicado en la colonia La Calera, presuntamente con la finalidad de sustraer objetos de valor; no obstante, vecinos del lugar alertaron a las autoridades, quienes lograron su detención al sorprenderlos en el interior del comercio.

Ambas personas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que ejercitó acción penal en su contra.

Con base en los datos de prueba recabados, en audiencia inicial se obtuvo su vinculación a proceso y se les impuso la medida cautelar de firma periódica; sin embargo, José Luis N. incumplió esta medida, por lo que el Juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia e indicó su aprehensión.

