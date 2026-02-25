Estados Unidos “derrocó” a ‘El Mencho’, asegura Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó el operativo realizado por fuerzas federales mexicanas que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Hemos derrocado a uno de los capos más siniestros de los cárteles como lo vieron ayer”, afirmó durante su discurso del Estado de la Unión, el cual duró 107 minutos, sin detallar de qué manera influyó su gobierno en la operación.

El mandatario insistió en que amplias zonas de México están bajo control del narcotráfico y sostuvo que su administración ha centrado esfuerzos en combatir esas amenazas para proteger los intereses y la seguridad de Estados Unidos.

Te puede interesar: Hallan 15 muertos tras caída de helicóptero militar en Perú

Añadió que, como parte de esa estrategia contra los grupos criminales, su gobierno ha frenado la entrada de cantidades récord de drogas y que “se ha interrumpido por completo su entrada por agua o mar”.

Las declaraciones de Donald Trump van de la mano con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que el operativo en México no se habría concretado sin las políticas de Estados Unidos contra los cárteles.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisó en su conferencia del 23 de febrero que se trató de una operación militar nacional, con colaboración e intercambio de información con Estados Unidos.

Te recomendamos: