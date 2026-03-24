Estadio Azteca pasa pruebas de audio y video previo a su reinauguración

El Estadio Azteca superó con éxito las evaluaciones finales de audio y video previo a su reinauguración programada para el sábado 28 de marzo de 2026, informó el Grupo Ollamani.

La noche del domingo 22 de marzo, la empresa encargada del inmueble detalló que el recinto aprobó dichas pruebas en presencia de autoridades del fútbol nacional e internacional.

A través de redes sociales de la empresa mexicana, señaló que el estadio cumplió con las revisiones técnicas como parte de su proceso de modernización rumbo a su reapertura.

Asimismo, indicó que se preparan para recibir a los aficionados con una experiencia renovada, tras la implementación de mejoras en infraestructura y tecnología.

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Mediante sus canales oficiales, el grupo compartió imágenes de la modernización de la fachada, la instalación de un nuevo sistema de iluminación y la renovación de las gradas.

El Estadio Azteca será reinaugurado con un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El recinto también se prepara para hacer historia el próximo 11 de junio, cuando se convierta en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales 🤩. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

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