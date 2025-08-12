Entregan apoyos a 10 comedores comunitarios en Puebla

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, entregó insumos y utensilios a 10 comedores comunitarios. Esta acción forma parte del Programa Solidaridad Alimentaria.

Los comedores beneficiados atienden a personas en situación vulnerable, como familias de bajos ingresos, adultos mayores y comunidades indígenas. Además, reciben apoyo personas con discapacidad y mujeres embarazadas o lactantes.

El edil destacó la importancia de unir esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sociedad para apoyar a los grupos vulnerables. Reafirmó la cooperación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

Durante el acto, se distribuyeron insumos no perecederos como arroz, frijol y azúcar. También se entregaron utensilios como licuadoras, batidoras y ollas exprés para mejorar la operación de los comedores.

La entrega fue resultado de la colaboración entre el Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Bienestar, el Gobierno Federal y la Fundación Cáritas Puebla.

José Refugio Gómez, presidente de Cáritas Puebla, resaltó que estos espacios no solo ofrecen comida, sino esperanza y comunidad para quienes más lo necesitan.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Carlos Gómez Tepoz, recordó el compromiso con los ejes de bienestar y humanismo impulsados por las autoridades estatal y federal.

Entre los 10 comedores beneficiados están Palafox Casa de la Familia, Cáritas Puebla y la casa hogar Ejército de Salvación. Cuatro comedores se encuentran en juntas auxiliares.

Zaira González, titular de Igualdad de Género, reconoció el esfuerzo para apoyar espacios que se han convertido en puntos de encuentro y seguridad alimentaria para la población vulnerable.

El evento se realizó en Cáritas de Puebla, con la presencia de regidores, funcionarios municipales, legisladores y administradores de los comedores beneficiados.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad alimentaria de su población.

