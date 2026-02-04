Entrega arcotecho en preescolar “Frida Kahlo” de Cuautlancingo

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo entregó el arcotecho del preescolar de la Unidad Educativa Frida Kahlo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios seguros para la niñez.

Con una inversión de 2.4 millones de pesos, la obra beneficiará de manera directa a la comunidad educativa del nivel preescolar y fortalecerá las condiciones para el desarrollo académico, cívico y recreativo de las niñas y niños de la unidad educativa.

En su intervención, el edil señaló que la entrega de este arcotecho responde a un compromiso asumido por conciencia social, pues la educación es una prioridad para su administración. Informó que en el último año se han destinado más de 22 millones de pesos a infraestructura educativa, hecho que impacta directamente en el presente y futuro de la niñez de Cuautlancingo.

El munícipe agregó que invertir en educación es invertir en el presente y futuro de Cuautlancingo; por ello reafirmó el compromiso de impulsar proyectos que dignifiquen los espacios educativos y fortalezcan el desarrollo de la niñez.

Por su parte, las autoridades educativas reconocieron que esta obra atiende una necesidad histórica, ya que durante años los padres de familia realizaban esfuerzos económicos para proteger a las niñas y niños del sol, sin que estas soluciones fueran suficientes para el desarrollo de actividades físicas, cívicas y culturales.

La directora general de la Unidad Educativa Frida Kahlo, Luz María Gómez Palacios, y la directora del preescolar, Esperanza Nieto Garduño, coincidieron en que el nuevo techado permitirá fortalecer el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los alumnos en un entorno digno y saludable.

Finalmente, la supervisora de la Zona 137 de Jardines de Niños, Teresa Guadalupe Martín, destacó el trabajo coordinado entre autoridades, docentes y padres de familia, y celebró que los procesos educativos no se hayan detenido durante la construcción gracias al acompañamiento académico desde casa.

