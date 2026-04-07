Detienen a Alberto del Río por presunta violencia familiar en SLP

El luchador profesional José Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, fue detenido en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar en contra de su pareja sentimental.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Tec, donde una mujer solicitó apoyo al 911 al señalar que fue agredida física y psicológicamente.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes localizaron a la víctima con diversas lesiones en el cuerpo, por lo que procedieron a la detención del excampeón de la WWE.

Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y el procedimiento legal correspondiente conforme a los cargos señalados.

En tanto, se informó que la denuncia incluye presuntos actos de violencia física y psicológica, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos registrados.

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En 2020, fue detenido por acusaciones de secuestro y agresión sexual

Cabe señalar que no es la primera vez que enfrenta problemas legales, ya que en 2020 fue detenido en San Antonio, Texas, tras ser acusado de secuestro agravado y agresión sexual.

En aquel caso, la denunciante presentó pruebas en su contra, mientras que “El Patrón” obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares, aunque el proceso legal continuó.

Finalmente, un año después, las autoridades judiciales de Texas desestimaron los cargos en su contra, después de que la parte acusadora se retractó y emitió una disculpa pública.

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